LOSC : les Dogues montrent les crocs en Champions League

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Bien sûr, rien n’est acquis pour le LOSC à une journée de la fin du tour de poules. Il est certes premier de son groupe mais le dernier, Wolfsburg, n’est qu’à trois longueurs. Et c’est son prochain adversaire. Un succès des Allemands et ils passeraient devant les champions de France. Pour peu que Séville ou Salzbourg s’imposent également, ils seraient alors éliminés. Mais pourquoi voir le verre à moitié vide au vu des deux dernières productions nordistes en C1 ?

Ce soir encore, comme à Sanchez-Pizjuan il y a trois semaines, Lille a fait preuve d’un sérieux, d’une application et d’un investissement qu’on ne lui connaît pas en Ligue 1. Ou pas sur la durée d’un match. Car autant ils sont fébriles dans le dernier quart d’heure de leurs joutes hexagonales, autant les hommes de Jocelyn Gourvennec forment un bloc soudé quand ils affrontent un adversaire étranger.

Avec de telles qualités, les Nordistes peuvent aborder avec optimisme la préparation de leur déplacement à Wolfsburg. Un printemps en C1 leur tend les bras. Mais l’idéal, maintenant, serait de mettre les mêmes ingrédients pour la réception de Nantes samedi après-midi…

