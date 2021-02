LOSC : les Dogues n'étaient pas la priorité de Botman l'été dernier !

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Ce mardi, France Football propose une longue interview de Sven Botman. Le grand défenseur néerlandais de 21 ans est la révélation lilloise de la saison, une saison qui se passe comme dans un rêve pour lui comme pour les Dogues puisqu'ils pointent en tête de la Ligue 1. Mais ce qu'on apprend au cours de cet entretien, c'est que le Batave n'avait pas vraiment l'intention de s'expatrier l'été dernier.

"Ma tête était à Amsterdam"

"Ma carrière n'a pas été aussi linéaire que pour d'autres. J'ai dû partir de l'Ajax pour aller chercher du temps de jeu. Après mon année à Heerenveen (où il a évolué en prêt lors de la saison 2019-20), je ne vais pas vous mentir, je pensais que j'allais être titulaire à l'Ajax. Mais Lille est arrivé et ça s'est fait très rapidement. Ç'a été deux folles semaines, d'ailleurs."

"Encore une fois, ma tête était à Amsterdam quand je suis revenu d'Heerenveen. Mais Lille a montré qu'il me voulait vraiment, et tout s'est réglé super rapidement. L'essentiel, c'était de continuer à progresser, cela semblait donc être une bonne option. Après avoir joué au plus haut niveau national dans mon pays, c'était cohérent de partir pour la France dans un club qui cherche à se battre pour le titre."