LOSC : les Dogues ont 3 atouts bien identifiés pour chiper le titre au PSG

L’OL a raté la marche contre le FC Metz dimanche (0-1) et a laissé filer le PSG et le LOSC en tête de la Ligue 1. L’écart, deux points, est infime mais il confirme qu’il faudra suivre un train d’enfer pour soulever l’Hexagoal au printemps. Dans son édition du jour, La Voix du Nord a ainsi consacré un très long papier à la course au titre et voit bien le LOSC supplanter le PSG. Le quotidien régional y croit même dur comme fer.

« Lille a, sur le papier et dans les faits, l’étoffe d’un champion »

« Seuls les glorieux anciens de l’après-guerre (en 1947-48 et 1949-50) ont fait mieux à ce stade de la compétition. La bande à Christophe Galtier est également en avance sur celle de Rudi Garcia, championne de France en 2011, qui comptait quatre points de moins à son compteur au même temps de passage, constatent nos confrères. En avançant à un tel rythme, Lille peut très bien rester dans la roue d’un PSG moins dominateur cette saison. D’autant que même s’ils ont été nettement moins bien dans le jeu lors de leurs trois derniers matchs, les Lillois ont quand même limité la casse en empochant 6 points sur 9. Avec aux manettes Galtier, considéré actuellement comme le meilleur entraîneur français, et des joueurs qui sont de véritables facteurs X, comme Bamba et Yazici, Lille a pour l’instant, sur le papier et dans les faits, l’étoffe d’un champion. »