LOSC : Gourvennec ramène ses joueurs sur terre avant Salzbourg

L'état d'esprit de son équipe

« On veut continuer, l’équipe a faim. On a plus de régularité, il faut le confirmer à chaque match. Wolfsburg, c’était à domicile, c’était un autre style d’équipe. Là, la configuration sera différente. Pour nous, l’objectif sera de continuer à être équilibré, à jouer en équipe, à être intense. La Champions League, c’est un niveau relevé. Ce sera relevé demain face à une équipe qui joue cette compétition chaque saison. A nous de jouer notre jeu et de leur poser des problèmes. On ne peut pas se relâcher. Notre groupe de Champions League est dense. Le Séville FC a l’expérience européenne, mais les quatre équipes ont des atouts. La régularité et la maturité fera la différence ».

Le RB Salzbourg

« Le Red Bull Salzbourg a un style qui perdure. C’est une équipe dynamique, technique. On devra être très bons pour résister et leur poser des problèmes. (…) Ce qu’on peut dire aujourd’hui, c’est que Salzbourg est très solide chez lui en Champions League. Seules quelques équipes comme le Bayern et Naples ont su gagner ici. On a beaucoup d’envie, on veut être un beau challenger contre une équipe qui gagne tous ses matchs. C’est un beau défi pour nous. »

David

« Jonathan David est lancé plus tôt que la saison dernière. Il est prêt et il le montre. Il est important pour l’équipe, il fait beaucoup d’efforts. Il commence à devenir un vrai buteur ».

Weah

« La polyvalence de Timothy est un atout. C’est un joueur investi, généreux. Il a une personnalité à part et il répond toujours présent. Aujourd’hui, c’est une aide pour nous ».

Le message pour ses joueurs

« On veut continuer. On a plus de régularité et il faut confirmer. Pour nous, l’objectif est de continuer à jouer en équipe car la Champions League est un niveau relevé. Ils ont l’expérience, alors il faudra qu’on joue notre jeu. Je pense que le groupe a de meilleures sensations ces deux dernières semaines, y compris contre Wolfsburg, même si nous n’avions pas pu enchaîner à Lens. Les joueurs ont pris conscience de ce qu’on doit faire de manière régulière. Être plus constants, plus durs, plus forts collectivement. Ce sont ces sensations-là qui reviennent dans nos conversations. Dans un match, il peut se passer plein de choses. Peu d’équipes sont venues gagner ici. On a de l’envie, on veut être un bon challenger. C’est un beau défi à relever ».

