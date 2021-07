LOSC : les Dogues ont mis le grappin sur un mini « Sterling »

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

L'été dernier, le LOSC a misé plus de 30 M€ sur l'attaquant canadien Jonathan David (21 ans). Si l'ancien joueur de la Gantoise a mis du temps à prendre le pli de la Ligue 1, il a beaucoup mieux fini la saison, finissant même la saison à 13 réalisations et 3 passes décisives en championnat.

Pour son coéquipier Jonathan Bamba, qui s'est exprimé dans le dernier numéro de Onze Mondial, Lille a vraiment fait un coup brillant : « J’aime sa technique et sa faculté à garder le ballon. C’est simple, il ne perd quasiment jamais le ballon et ça, ça fait énormément de bien au collectif. C’est facile de jouer avec lui. Quand tu lui donnes la balle, tu sais qu’il ne sera pas perdu. Il bonifie tous ses ballons. Dans sa mentalité, il me fait penser à Sterling ».

Et l'ancien Stéphanois ne s'arrête pas là : « Je pense qu’il est capable de terminer sur le podium du classement des buteurs l’année prochaine. Allez, il peut même finir premier, je ne serais pas surpris par ça ».

Retrouvez l'interview complète dans le numéro N°342 de Onze Mondial, actuellement en kiosques et disponible en digital ici .