LOSC : les Dogues prêts à se délester d’une énorme charge avant le RC Strasbourg ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Battu par l’Ajax Amsterdam en 16e de finale aller de la Ligue Europa (1-2), le LOSC a rectifié le tir en L1 dimanche à Lorient (4-1). Les Dogues ont néanmoins prévu de rattraper leur non match aux Pays-Bas (18h55) et ainsi de poursuivre leur parcours européen. Quitte à se lester d’une charge peut-être rédhibitoire dans la course au titre en Ligue 1.

« Je pense que Lille doit se débarrasser de l’Europa League, car gagner un titre de champion procure quelque chose de grand et je ne suis pas sûr qu’ils soient capables de gérer les deux », a estimé Geoffrey Garétier sur Canal+. Avant de voir le LOSC recevoir le RC Strasbourg lors de la 27e journée de L1 (dimanche, 17h05), Alain Perrin a emboité le pas de notre confrère.

« Lille, j’aime beaucoup mais l’équipe a donné aussi des signes de fatigue car les gars sont sur la brèche. Mais si le LOSC est éliminé par l’Ajax, il sera tranquille car c’est compliqué d’enchaîner les gros matches après la Coupe d’Europe », a-t-il résumé. Christophe Galtier partage-t-il seulement cet avis ?