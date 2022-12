LOSC : les Dogues redémarrent par une victoire en amical

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Après quinze jours de repos comme la plupart de leurs collègues de L1 pas appelés pour la Coupe du monde, les Lillois ont repris l'entraînement cette semaine. Et disputé un premier match amical ce vendredi. Et pas contre n'importe qui puisqu'ils affrontaient le Club Bruges, 4e du championnat belge mais surtout qualifié pour les 8es de finale de la Champions League après avoir sorti l'Atlético Madrid et le Bayer Leverkusen.

Eh bien, les hommes de Paulo Fonseca se sont imposés très logiquement 1-0 grâce à un but en première période de Jonathan Bamba consécutif à un bon pressing. L'entraîneur des Dogues a procédé à une large revue d'effectif mais il n'empêche que son équipe a été supérieure à son adversaire et aurait mérité de l'emporter plus largement. De bon augure pour la deuxième partie de saison !