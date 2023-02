LOSC : les Dogues retournent Brest mais perdent Paulo Fonseca pour le derby !

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Toujours de vrais soucis d'efficacité... Mais du cœur !

Encore un match cette saison que le LOSC a largement remporté aux points... Mais beaucoup moins au tableau d'affichage. Encore une fois, les Dogues ont eu pléthore de situations. Encore une fois, Jonathan David a trouvé la barre (29e). Même s'il peut compter sur plusieurs joueurs de grand talent comme Rémy Cabella, ce Lille n'est pas assez clinique par rapport aux autres équipes du haut de tableau. Ce soir, il aura fallu deux coups de pied arrêtés et deux défenseurs (Diakité et Alexsandro) pour prendre les trois points.

Encore une erreur défensive...

Défensivement, les Dogues sont toujours aussi brouillons. Après en avoir pris quatre à Paris, les Nordistes ont encore concédé l'ouverture du score de manière bête sur un corner de Brest où Tiago Djalo a marqué contre son camp de la hanche (8e). Au delà de ce but, c'est tout une défense qui a déçu face à une attaque brestoise pourtant inoffensive (0 tir cadré). A Bollaert, dans une semaine, ça ne passera pas même si on peut espérer que le retour de José Fonte, l'arrière garde soit solidifiée.

Diakité, la tuile pour Paulo Fonseca

Déjà buteur au Parc des Princes une semaine plus tôt, Bafodé Diakité est passé par tous les états en quelques minutes. D'abord en inscrivant son deuxième but en deux matchs de la tête pour égaliser (60e) … Puis en étant victime d'un souci musculaire dans la foulée sur un duel avec Arconte (63e). Sa blessure est un gros coup dur pour les Dogues qui n'ont plus de latéral droit à une semaine du derby.

Paulo Fonseca suspendu pour le derby

Très énervé et exclu par Monsieur Gaillouste dans le temps additionnel, Paulo Fonseca sera suspendu pour le match face à Lens ... Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Dogues.