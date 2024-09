LOSC : les Dogues se relancent, David voit triple, Sahraoui se venge du Havre

Pour Bruno Genesio, qui avait procédé à une petite rotation dans son effectif, c’est un résultat qui fait vraiment du bien. Dans l’incapacité de relancer la machine face à Strasbourg (3-3) après quatre défaites de rang, les Dogues ont remis les pendules à l’heure en s’imposant en Normandie dans un match marqué par le duo Jonathan David – Osame Sahraoui.

Sahraoui – David, ça matche !

Préféré à Rémy Cabella au coup d’envoi, le Marocain – qui avait été proposé au Havre qui l’avait refusé en 2020 (selon Loïc Tanzi de L’Equipe) a régalé en délivrant deux passes décisives au Canadien (23ème et 35ème) dont une action d’école à saluer :

✌️| Jonathan David est en verve et réalise le doublé pour le LOSC ! 🤤 #HACLOSC pic.twitter.com/53paVl91nf — DAZN France (@DAZN_FR) September 28, 2024

A dix minutes du terme, Edon Zhegrova a distillé une galette pour le hat-trick de Jonathan David (80ème), lequel marche sur les traces des monstres Erling Haaland et Kylian Mbappé sur l’année civile 2024 (26 buts inscrits contre 29). Pour conclure, Angel Gomes a obtenu un penalty... qu'il a raté face à Arthur Desmas (90ème+5).

Outre le fait de remplacer Lille à l’endroit avant la réception du grand Real Madrid mercredi prochain à la Décathlon Arena, cette victoire va permettre à un Genesio déjà critiqué de prendre un peu d’air et de travailler un peu plus sereinement. En revanche, on peut s’interroger sur le niveau du HAC, qui a offert une très faible opposition et qui a été archi dominé sur son terrain …

Seuls Erling Haaland (29) et Kylian Mbappé (29) ont marqué plus de buts que Jonathan David (26) avec un club du Top 5 européen en compétition officielle en 2024. #HACLOSC — Stats Foot (@Statsdufoot) September 28, 2024

