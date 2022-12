LOSC : les Dogues vont se frotter à un cador européen avant la reprise

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Après une victoire sur le Club Bruges (1-0), un nul contre Ostende (2-2) et un autre succès sur Valladolid (2-0), le LOSC poursuit sa préparation, qui doit le mener à une forme optimale pour la reprise de la Ligue 1, mercredi 28 décembre, à Clermont. Une semaine avant ce rendez-vous auvergnat, les hommes de Paul Fonseca se mesureront à un très gros morceau.

Le club nordiste vient en effet d'annoncer qu'un match amical contre le Napoli avait été programmé. En plus d'être le club de Victor Osimhen, le SSCN est le leader incontesté du Calcio. Il a remporté 13 matches sur 15 et concédé aucune défaite. Il possède huit points d'avance sur l'AC Milan et a également brillé en Champions League, cartonnant par exemple Liverpool (4-1) au San Paolo. Bref, un vrai os pour les Dogues...