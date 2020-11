LOSC : les invincibles Dogues ont retourné Pierre Ménès et Daniel Riolo

Le LOSC a sauvé l’honneur du football français de bien belle manière. En donnant une leçon à l’AC Milan hier à San Siro (3-0), les hommes de Christophe Galtier ont envoyé un message à l’Europe et ont surtout poursuivi leur série d’invincibilité cette saison. En parallèle, Lille a mis fin à celui plus sombre des clubs français, tous battus cette semaine en coupes d’Europe (OM, PSG, Stade Rennais et OGC Nice).

« Lille a offert le rayon de soleil du foot français en réalisant un match absolument magnifique à San Siro, applaudit Pierre Ménès sur son blog. Par moments, cette équipe du Milan leader de Serie A s’est fait ridiculiser par des Nordistes qui ont montré tout ce qui manque aux clubs français : de l’organisation, du pressing, un milieu de terrain porté vers l’avant - le meilleur de Ligue 1 et de loin - et un joueur de classe mondiale. Car Renato Sanches a livré une prestation XXL. »

Riolo se moque d’Ibrahimovic

Aussi, le consultant de Canal+ n’a pas manqué d’encenser Yusuf Yazici, auteur d’un triplé. « Et puis il y a l’homme de ce début de campagne européenne lilloise, le Turc Yazici, acheté 20 millions l’an passé. On se demandait pourquoi, on ne se pose plus la question après ce deuxième triplé en trois matchs de Ligue Europa », a-t-il ajouté. Daniel Riolo a également réagi au brillant succès des Dogues en terres milanaises en se moquant notamment d’un certain Zlatan Ibrahimovic. « Ils sont où les amoureux d’Ibra ? Allez plus fort les insultes. En même temps Lille, c’est niveau ligue des champions donc normal de pas l’avoir vu. Comme d’hab ! Bravo le LOSC », a tweeté le polémiste de RMC Sport.

