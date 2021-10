LOSC : les observateurs croient à l’exploit des Dogues face à un PSG amoindri

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC prêt à créer la surprise face au PSG ? Selon les chroniqueurs de l’émission After Foot sur RMC Sport, les Dogues doivent profiter des absences parisiennes pour ramener un résultat du Parc des Princes. Cependant, cela passera par une hausse de leur niveau de jeu selon Jonathan Mc Hardy mas qui ne voit pas le LOSC truster les premières places au classement cette saison.

"Au vu de la piètre qualité du PSG, et de l’absence de Mbappé, ça ouvre des possibilités. A Lille, on pensait qu’il y avait un petit mieux. Après la défaite à Lens, ils ont enchaîné les victoires. Sur le match de Marseille, ils sont très bon dans le jeu, et on se dit qu’ils sont sur les bons rails. Mais sur les dernières prestations, on n’y est pas. Ça ressemble plus à un manque d’idées qu’à un passage à vide. Lille joue d’une manière moyenne. Est-ce que c’est une surprise ? Tu perds le meilleur entraîneur français et tu le remplaces par un pari. Ça va être un match intéressant avec une équipe qui souffle le chaud et le froid. Pour moi, le nouveau projet de Lille, au vu du contenu, il jouera entre la 7ème et la 10ème place. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de parcours."

Walid Acherchour est moins optimiste. Selon lui, les Dogues manquent de « personnalité » pour venir inquiéter le PSG. « Il n’y a aucune marge pour le PSG cette saison. Il y a peut-être la place pour Lille. Ils ont cette capacité à faire mal en transition. Quand on regarde les matchs de Lille, on est très loin du compte. La dynamique de Lille ne me rend pas optimiste. C’est très dur de lire ce match. Le PSG s’en sort souvent. Il y a un contexte, sur le début de saison, quand on regarde les performances. A chaque fois qu’on va donner des bons points, on dit qu’ils sont solides. Mais en terme de structure, pour moi, c’est trop scolaire. C’est trop prévisible. Il y a peu de personnalité depuis le début de saison. Sur les côtés, les ailiers qui faisaient beaucoup de bien, là, ils enchaînent les mauvaises performances. Il y a beaucoup d’individualités qui ne sont pas bonnes, mais il y a aussi la responsabilité du coach. Peut-être qu’il faut un changement de système ? Ce match peut être un déclic pour le LOSC ».

