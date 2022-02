LOSC : Gourvennec avance avec quelques doutes à Montpellier mais défend son gardien

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Jocelyn Gourvennec était présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du match contre Montpellier, lors de la 24e journée de Ligue 1. L'occasion pour l'entraîneur des Dogues de faire le point sur le groupe présent et les enseignements du match contre Paris.

Un absent, un retour et deux incertitudes

"On a toujours Isaac (Lihadji) un peu gêné et Renato (Sanches) aussi. On a eu des examens rassurants pour les deux donc le tout, c’est de voir s’ils sont à 100% pour samedi. Et puis Jérémy (Pied) qui est gêné à une épaule, depuis cette semaine. Autrement, l’effectif est au complet", a confié Jocelyn Gourvennec devant la presse.

EN DIRECT : suivez la conférence de presse avant #MHSCLOSC https://t.co/XGrNsmca4k — LOSC (@losclive) February 10, 2022

Relever la tête

"On est toujours touché par une défaite de manière générale. Encore plus à domicile. Après le propre de notre métier, s'est de se relever, de rebondir quand il se passe des moments comme ça, on en connaît tous dans notre carrière. On a montré, je trouve, beaucoup d’énergie pour revenir dans le match après la première erreur. On a égalisé, ce qui est toujours difficile contre Paris. Après ça a coincé sur des erreurs directes. Il faut garder cette énergie-là, cette volonté de faire les choses ensembles et ça commence par Montpellier. On a montré qu'on est capable de faire nettement mieux et on doit faire mieux".

Grbic affecté

"Le poste de gardien, on sait que c'est un poste très exposé. Quand un gardien une erreur directe, et la c'est presque trois erreurs sur trois but, ça se voit beaucoup plus que n’importe quel joueur. Ivo a été affecté et il s'est remit dans le travail avec le groupe", a déclaré le coach lillois sur son gardien.