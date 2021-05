LOSC : les premiers mots forts de Galtier champion de France

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Voici la réaction de Christophe Galtier, sacré champion de France, ce soir, devant le PSG.

"Pour être champion, il faut faire une saison extraordinaire. Encore plus avec le PSG. On a su mener ce groupe au sommet, c'est incroyable. Je pourrais dire que je suis champion de France. C'est énorme. Je voudrais aussi saluer Gérard Lopez, Luis Campos, l'architecte de cette équipe. Et puis remercier ma famille, tous ceux qui ont bossé pour cette" équipe. L'émotion est énorme, putain, c'est incroyable. La victoire à Lyon a été un moment clé, comme celle à Paris. En perdant contre Nîmes, j'avais douté. Mais j'ai eu un groupe réactif, volontaire. Je l'aime ce groupe. C'est exceptionnel."