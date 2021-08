LOSC : les Tops et le Flop des Dogues face à l'ASSE (1-1)

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Burak Yilmaz, taille patron

Comme souvent dans les gros matchs, le « Kral » a répondu présent en marquant sur sa première demi-occasion (37e). On notera aussi que le Turc n'a pas hésité à appeler son nouveau coach Jocelyn Gourvennec pour célébrer son but et l'adouber. Un leader jusqu'au bout même s'il a manqué le duel du 2-1 devant Green (89e).

Xeka tout en contrôle

Renato Sanches blessé, le jeune Onana pas encore prêt, le Portugais continue de grapiller du temps de jeu. Bien que sur le départ à un an de la fin de son contrat, Xeka ne laisse rien transparaître sur le pré. Au contraire : de nombreux retours précieux, une maîtrise total de l'abattage dans le cœur du jeu, une agressivité de tout instant sanctionnée d'un carton jaune pour un geste d'antijeu sur Neyou (77e). De l'importance d'avoir de vrais soldats pour réagir après la baffe niçoise (0-4).

Ivo Grbic, première encourageante

Arrivé cette semaine en provenance de l'Atlético Madrid, le Croate n'a pas été sur-sollicité pour ses débuts dans le Chaudron mais il a assuré. Que ce soit dans les sorties aériennes (toujours maîtrisées) ou sur ses prises de balle et son jeu au pied, l'ensemble est très propre. Il ne peut rien sur le but de Saïdou Sow.

Jonathan David le temps des vendanges

Le Canadien n'est pas reparti sur les mêmes bases que sa fin de saison dernière. Volontaire mais maladroit, l'ancien joueur de la Gantoise a manqué deux énormes balles de KO devant Etienne Green (54e) puis en glissant sur un contre (78e). Tout ça avant de céder sa place à Angel Gomes (80e). Pas bon pour la confiance...