LOSC : Gourvennec dédouané, les vrais coupables du début de saison décevant des Dogues identifiés

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Sur La chaîne L'Equipe, hier, Ludovic Obraniak a commenté la défaite du LOSC à Clermont (0-1) et le début de saison poussif des Dogues. « On cible Jocelyn Gourvennec mais je trouve surtout que l'équipe est trop dépendantes de joueurs comme Burak Yilmaz, a soutenu l'ancien milieu de terrain. Quand il y a des cadres comme lui qui sont absents, certains joueurs comme Bamba et Ikoné devraient assumer le leadership mais ils ne le font pas. On ne peut pas toujours taper sur Gourvennec quand il y a une contre performance. »