LOSC : Létang a déstabilisé son équipe dans la course au titre

LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

La victoire du PSG hier après-midi à Metz (3-1) a relégué le LOSC à la 2e place du classement. En cas de succès de Monaco à Angers en fin d'après-midi et de victoire lyonnaise ce soir, les Dogues pourraient terminer le week-end en 4e position, en dehors de la zone Champions League ! Mais avant que ne s'écrive ce sombre scénario, il y a un choc à disputer pour les Lillois au Groupama Stadium. Des Lillois qui, comme l'explique L'Equipe, ont réussi à évacuer un gros souci interne les ayant plombé dans la course au titre…

"J’ai souhaité que l’on arrête de parler de ça"

« Il y a aussi le changement de direction qui a provoqué quelques crispations sur le terrain. La direction du club le conteste fermement. Mais la décision de geler les primes de victoires en février avant de les restituer en avril n’a pas été comprise par le vestiaire. Dans un contexte de crise économique et sanitaire, il est parfaitement légitime d’économiser dans tous les secteurs. Ce n’était seulement pas le bon timing. »

« Le président n’a pas cherché à bouleverser ou à changer quoi que ce soit sur notre mode de travail, explique Galtier. Il a eu des discussions sur les finances et notamment les primes, comme dans beaucoup d’autres clubs (mais pas d’accord-cadre). Ça a duré un certain temps. Chacun a exprimé ses positions, les joueurs et la direction. Et à un moment, j’ai souhaité que l’on arrête de parler de ça. Au lieu d’être à 95% sur notre mission, je préférais que l’on soit concentré à 110% sur notre jeu et l’équipe. »