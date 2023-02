LOSC : Létang calme le jeu avec Fonseca

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

« Je ne répondrai pas à cette question. Nous avons parlé avec le président et clarifié la situation » : il y a quelques jours, Paulo Fonseca avait botté en touche au moment d'évoquer ses désaccords lors du Mercato avec son président Olivier Létang. Des désaccords sur lesquels ce dernier ne s'est pas exprimé lui non plus dans une interview à l'AFP. Mais pour calmer le jeu, l'ancien rennais a montré sa satisfaction par rapport aux résultats du LOSC.

« Il y a beaucoup de satisfactions, a-t-il soutenu. On a voulu changer pas mal de choses à l'intersaison dans la mentalité, dans le profil des joueurs pour aller avec le modèle de jeu de Paulo Fonseca. Il faut insister là-dessus, il faut qu'on enfonce le clou. Mais on est aussi dans une compétition, donc le résultat est important. Comme je l'ai déjà dit, il faut un instinct carnassier, être plus chirurgical et plus tueur (...) Il y a deux termes. Tout d'abord, la satisfaction avec le jeu produit et la personnalité, l'état d'esprit de l'équipe. Mais il y a aussi de la frustration car on a laissé beaucoup de points en route. On pourrait en avoir au moins cinq ou six de plus mais on ne les récupèrera pas. Il faut toujours aller chercher l'excellence en permanence. »

« Le top 5 ? On a les qualités, on a le modèle, on a le coach, on a le staff pour »

Et à lui d'ajouter... « Le top 5 ? On a les qualités, on a le modèle, on a le coach, on a le staff pour. Ça va être une question d'état d'esprit. Le plus important, c'est de ne pas avoir de regrets à la fin de la saison ».