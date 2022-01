LOSC : Létang cartonne ses joueurs à Brest et met la pression avant le PSG

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Le LOSC restait sur une prestation aboutie dimanche dernier à Marseille (1-1). Rien ne présageait donc de la débandade d’hier à Brest, où le SB29 a roulé sur des Dogues étrangement nerveux à l’image de Burak Yilmaz. L’attaquant turc, une nouvelle fois décevant, n’a pas goûté sa sortie prématurée par Jocelyn Gourvennec qui s’en expliquera avec lui prochainement. Olivier Létang pourrait également avoir son mot à dire, lui qui n’a déjà pas été tendre avec les Dogues hier soir.

« Je l'avais senti avant le match et j'en avais discuté avec le coach, en disant : "Attention à l'entame", a affirmé Létang dans L’Équipe. L'an dernier, le LOSC était mené 3-0 après vingt-deux minutes (à la 42e, en fait ; 2-3 score final), et c'était la même chose pour Lens (0-4 ; 0-3 au bout de 33 minutes), cette saison. Quand vous prenez un but après deux minutes, ça veut dire que, mentalement, vous n'y êtes pas. La seconde mi-temps a été catastrophique, avec des joueurs qui s'énervent, qui perdent le fil, on ne sait pas pourquoi. On va passer quinze jours très longs, avant de recevoir le PSG. »

Le choc en question aura lieu le 6 février au stade Pierre-Mauroy lors de la 23e journée de L1, le week-end prochain étant réservé à la Coupe de France. D’ici là, peut-être de l’eau aura-t-elle coulé sous les ponts dans les rangs de l’illisible LOSC.

