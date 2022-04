LOSC : Létang cherche déjà un remplaçant à Gourvennec !

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Quatre jours après sa défaite dans le derby, le LOSC s'est de nouveau incliné mercredi soir, cette fois à Reims (1-2). Et autant il y avait eu de l'envie face au RC Lens, autant contre les Champenois, les Dogues se sont montrés apathiques. Pourtant, Jocelyn Gourvennec estimait que son équipe aurait mérité de repartir avec les trois points : "On a eu du mal à finir. Les dix dernières minutes ont été difficiles. Mais on a eu la main sur le match pendant 80 minutes. On aurait été déçus de faire un nul. Ils nous ont attendus devant leurs trente mètres, ils ont opéré en transition et on n'a pas su faire la décision. »

Olivier Létang n'a pas du tout tenu le même discours. Sans aller jusqu'à faire une analyse différente, le président du LOSC a estimé que les Dogues n'avaient pas été à la hauteur et qu'il leur fallait revoir leur attitude : « On ne parle plus d'Europe, ce n'est pas le moment d'en parler. Ce que je veux, c'est qu'on évoque plutôt de la fierté, du respect pour le maillot, pour le club, pour avoir une fin de saison qui ne soit pas en roue libre. »

Ces deux prises de position dissonantes ne seraient pas vraiment le fait du hasard. Selon Le Petit Lillois, Létang songerait déjà se séparer de Gourvennec tant il est déçu par les résultats récents des Dogues ! « Létang cherchait un entraîneur sans staff technique et selon un budget bien précis. Gourvennec n’était pas le plan A, a rappelé le compte Twitter pro lillois. Maintenant, Olivier Létang sonde le marché des entraîneurs depuis quelques matchs pour cause de mauvais résultats. Je ne sais pas pour quand. »

