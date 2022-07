LOSC : Létang contre-attaque dans un dossier à plusieurs millions

En cette période difficile au niveau économique, tout est bon à prendre pour le LOSC. Ou, plutôt, tout est bon pour épargner. Surtout quand il s'agit de plusieurs millions d'euros. On se souvient en effet que le Tribunal arbitral du sport a reconnu le club nordiste et Rafael Leao coupables pour rupture abusive de contrat avec le Sporting Portugal à l'été 2018, ce qui avait favorisé l'arrivée du Portugais dans le Nord. Ce dernier avait profité du départ massif des joueurs après une attaque des ultras des Lions pour résilier unilatéralement son bail et s'engager avec Lille.

Le Sporting réclamait 20 M€ de dommages et intérêts, ce qu'il a obtenu. Charge au joueur mais également au LOSC de régler l'addition. Mais d'après le site Milan News, confirmé par le quotidien portugais Record, les dirigeants lillois ont fait appel de cette condamnation. Ils estiment logiquement qu'il s'agit d'une histoire entre le joueur, aujourd'hui à Milan, et son club formateur. Le mérite de cet appel est que le LOSC n'est pas contraint de régler la somme due au Sporting...

