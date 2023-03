LOSC - Mercato : Létang envoie un message lourd de sens à l’OM, l’OL, Nice et Rennes !

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Olivier Létang a décidément beaucoup de choses à dire en cette trêve internationale. Déjà très loquace la semaine dernière au sujet des ambitions européennes pour la saison prochaine, le président du LOSC a évoqué la situation économique du club nordiste. En rappelant un constat clair : Lille est un Petit Poucet de Ligue 1.

« Économiquement, on est plus petit que Lyon, Marseille, Monaco, Nice, Rennes notamment. Et les gens ne se rendent pas compte de la situation dans laquelle était le club il y a deux ans. On a recommencé à investir, ça faisait dix ans que le club n’avait pas investi », a-t-il analysé dans La Voix du Nord. Interrogé au sujet de son rôle auprès de Paulo Fonseca et des groupes de supporters, Létang ne s’est pas démonté.

« J’ai une fonction de président qui est claire, je ne parle jamais de technique, de tactique, je me l’interdis. Je ne veux pas intervenir sur la composition d’équipe. On échange, je peux avoir un avis, mais à la fin c’est toujours l’entraîneur qui tranche, a-t-il ajouté. Les groupes de supporters ? À mon arrivée, on a posé le cadre d'une relation transparente. Les ultras veulent leur indépendance, OK, mais on n’est pas là pour les acheter. Mais si on peut contribuer à ce que l’animation dans le stade soit plus sympa, on est prêt à quelque chose. »