LOSC : Létang- Galtier, un couple appelé à durer ?

Le site Le Petit Lillois consacre un long portrait à Olivier Létang, faisant appel à des personnes ayant côtoyé le nouveau président du LOSC lors de ses passages au Stade de Reims, au PSG puis au Stade Rennais. Le témoignage de Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport et fan du club de la capitale, est très éclairant sur les qualités du dirigeant. Et sur sa capacité à retenir les leçons de ses expériences passées, qui pourrait lui permettre de bien cohabiter avec Christophe Galtier.

"Les deux seront complémentaires"

"Olivier Létang a conscience qu’avec Christophe Galtier, il a probablement le meilleur entraîneur français de Ligue 1 à sa disposition. Ils se connaissent et s’apprécient. Son départ de Rennes lui a permis aussi de réfléchir à son management et à sa relation avec son coach. Les deux seront complémentaires et le LOSC en profitera. Finalement, c’est une période passionnante de son histoire qui s’ouvre pour Lille en attendant le retour à la vie normale."

"Avec Lille, ça devait être dans les tuyaux depuis quelque temps. On ne rachète pas un club en une semaine, il faut quelques mois pour préparer et achever un closing, la procédure de rachat et de reprise d’un club. On va voir ce que le projet du nouveau repreneur piloté par Olivier Létang apporte au LOSC. Ce qui est sûr, c’est que le fonds d’investissement qui l’a choisi n’est pas là pour faire de la philanthropie, il va vouloir à un moment ou à un autre s’inscrire dans une logique de rentabilité et de profitabilité, c’est-à-dire en avoir pour son argent. Beaucoup de questions se posent. L’objectif est-il de revendre le club à court ou moyen terme ? Quelle est sa feuille de route en tant que président salarié ? Y a-t-il une porte d’entrée vers le serpent de mer d’une Ligue fermée européenne pour 2024 ? L’avenir nous le dira."