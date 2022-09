LOSC : Létang lance déjà le derby face au RC Lens

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Le 9 novembre prochain, le LOSC reçoit le RC Lens dans un derby du Nord qui s'annonce une nouvelle fois électrique. À deux semaines et demi du match, le derby est déjà dans les têtes des Lillois et des Lensois et notamment celle d'Olivier Létang.

Podcast Men's Up Life

"On a envie de se faire respecter chez nous"

En effet, le président des Dogues a affirmé sur les ondes de France Bleu Nord qu'il espérait que son équipe allait reprendre le leadership régional. "C’est encore loin. On était concentré, nous, sur le fait d’avoir dix points après sept matchs. On voulait absolument l’emporter contre Toulouse. On va aller à Lorient qui est une très belle équipe aussi, qui est troisième. Donc aujourd’hui, on est vraiment concentré sur le match de Lorient et après il y aura le derby. Vous dire que ce n’est pas un match particulier, ce serait faux. C’est un match différent. On a aussi envie de se faire respecter chez nous, que ce soit pour le derby ou un autre match."

VIDÉO - Olivier Létang, président du Losc : "L'objectif c'est de se qualifier pour une compétition européenne"

➡️ https://t.co/NOq7MXhr8X pic.twitter.com/EMhdsqZG4W — France Bleu Nord (@fbleunord) September 19, 2022

Pour résumer Sur les ondes de France Bleu Nord, le président des Dogues, Olivier Létang, a lancé les hostilités pour le derby du Nord entre le LOSC et le RC Lens, qui se jouera le 9 novembre prochain.

Fabien Chorlet

Rédacteur