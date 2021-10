LOSC : Létang pousse un coup de gueule après la sanction de la LFP

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Elle a mis beaucoup de temps à rendre publique sa décision, la commission de discipline hier soir ! C'est peu avant minuit qu'elle a notamment annoncé que suite aux débordements du derby du Nord, le LOSC écopait d'un point de retrait au classement avec sursis et d'une fermeture du parcage visiteur pour tous les matches à l'extérieur jusqu'à la fin de l'année. Les supporters lillois sont donc interdits de déplacement jusqu'en 2022. Des sanctions qui n'ont pas plu au plus haut dirigeant des champions de France.

« Du côté de Lille, le président, Olivier Létang, qualifiait la décision de la commission de « surprenante et totalement injuste », peut-on lire dans le quotidien. « Je rappelle que le LOSC n’était pas l’organisateur de la rencontre et que nos supporters ne sont jamais sortis du parcage visiteurs, a-t-il précisé. Le problème de fond n’est toujours pas réglé et il ne le sera jamais si on ne sort pas de débats partisans. Au-delà de la décision de la commission de discipline, il me semble qu’il assumer une responsabilité collective (clubs, institutions, autorités…). Le football français rencontre aujourd’hui des problèmes qui peuvent toucher tous les clubs, tous les stades. Le stade ne peut pas être pris en otage par une infime minorité. »

Olivier Létang, président de Lille, dénonce une sanction « injuste » https://t.co/PjRQ56gMtv via @lequipe — Xavier Brochart (@xbrochart) October 6, 2021