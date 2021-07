LOSC : Olivier Létang tacle Gérard Lopez

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

A l’occasion de la présentation de Jocelyn Gourvennec à la presse ce mercredi, Olivier Létang, en a profité pour répondre à Gérard Lopez. Ce dernier, - qui doit passer devant la DNCG ce vendredi pour valider ou non son rachat des Girondins de Bordeaux - s’est étonné que certaines informations ai pu être révélées dans la presse. Il a notamment accusé Olivier Létang d’être à l’origine de ces fuites. Interrogé sur la situation économique de son club, le président champion de France a glissé un tacle à Gerard Lopez.

« Plusieurs choses, je n'ai pas été mis en demeure par Gérard Lopez. Je suis très tranquille. Par rapport à la situation économique, j'ai dit que le club allait être en état de cessation de paiement en janvier. J'avais dit aussi qu'on ne vendrait pas de joueurs au mois de janvier pour avoir une équipe compétitive. Sans ça, on n'aurait pas été champions de France. On a eu un avis favorable de la DNCG. On leur dit ce qu'on fait. On vit une période difficile. Les clubs français ont perdu des capitaux propres. La COVID-19 est passée par là, comme les droits TV. On a de la visibilité, mais ce n'est pas extraordinaire pour les clubs. On souhaite redonner un équilibre économique au club. Il y a un changement de stratégie. Le centre de formation est classé 24e, cela presque 5 ans qu'il n'y a pas un jeune qui joue avec les pros. Il faut trouver des solutions. Le LOSC est un très beau club, il faut en prendre soin. Un président a dit récemment qu'il avait trouvé le club dans une situation un peu compliquée (Gérard Lopez à Bordeaux, ndlr). Je pense qu'on peut dire la même chose à Lille » - propos retranscris par Foot Mercato.

La riposte de Létang au courrier de Lopez https://t.co/JWnCabNjMc — Foot Mercato (@footmercato) July 7, 2021