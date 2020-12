LOSC : Létang va bien remplacer Lopez et changer d’actionnaires !

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

C’est assez incroyable quand on regarde le classement de la Ligue 1 et qu’on voit le LOSC trôner au sommet mais les Dogues s’apprêtent à connaître de gros changements en interne. Gérard Lopez devrait en effet être débarqué de son poste de président au profit de l’ancien Rennais Olivier Létang.

Et ce n’est pas tout : le journaliste de Canal+ Dominique Armand a confirmer que l’actionnariat allait également évoluer… « Olivier Létang patron du LOSC, ça devrait arriver assez vite, dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures. Lille, qui sera reçu demain par la DNCG, est un club en mauvaise santé financière. On parle d’un trou entre 130 et 200 M€. Le fonds Elliott n’a pas revu un centime depuis trois ans et devrait laisser la place à deux fonds, dont le fameux JP Morgan. On est clairement sur du souci financier, qui dure depuis la prise de pouvoir de Gérard Lopez à Lille. »