LOSC : les Dogues ont envoyé un message salé à l'OL et au PSG grâce au Stade de Reims

Le LOSC a franchi un cap : plus personne ne semble désormais douter de sa capacité à être champion de France au printemps prochain. Ce n’est pas la dernière victoire étriquée contre le Stade de Reims (2-1) qui viendra contrer cette tendance, bien au contraire.

L’état d’esprit et la détermination affichées lors de cette rencontre compliquée ont été des modèles du genre, qui fait même dire à Sidney Govou que c’est bien grâce à ce genre de succès que les Dogues ont une chance d’être sacrés au nez et à la barbe du PSG.

« Cela prouve la qualité de l’effectif lillois et la qualité de cette équipe, a lâché l’ancien attaquant de l’OL sur Canal+. Lille joue le titre, ce n’est pas pour rien. Quand vous êtes menés dans un match comme ça qui est compliqué et que vous vous créez peu d’occasions et que vous avez du mal dans le jeu, réussir à gagner ce match envoie un vrai message à leurs concurrents. »