LOSC : Lopez, Létang, actionnaire, la révolution actée avant le PSG ?

L'information est donnée par RMC depuis quelques minutes sur son site internet. Alors que Gérard Lopez, toujours président du LOSC à cette heure, a été reçu ce matin par la DNCG (Direction nationale du contrôle et de gestion), et qu'Olivier Létang, son futur successeur, accompagné de représentants de Merlyn Partners, l'actionnaire, a présente son projet, il semble que la passation de pouvoirs entre les deux hommes soit pour très bientôt.

On ne parle pas, ici, des différentes opérations financières qui, elles, vont s’opérer dans les prochains jours. Et qui nécessitent du temps. Mais, et c'est beaucoup plus symbolique, du changement officiel de présidence. En effet, Lopez laissant place à Létang, ce devrait être effectif dès ce week-end en marge du choc de la 16e journée de Ligue 1 entre Lille et le PSG, programmé dimanche soir (21h) au stade Pierre-Mauroy.