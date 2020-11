LOSC – Lorient : le réveil de Jonathan David déjà programmé ?

Ce soir, le LOSC accueille le FC Lorient. Un match où Christophe Galtier sera privé de deux tauliers, suspendus : José Fonte et Burak Yilmaz. Une occasion en or pour Jonathan David de marquer enfin son premier but avec les Dogues ?

Yazici : « C'est un talent très spécial »

Lors d’une interview pour le média 90min, relayé par le site Le Petit Lillois, Yusuf Yazici ne doute pas de la réussite de l’attaquant canadien malgré ses débuts difficiles. « Il faut garder à l’esprit qu’il y a une pression qui accompagne toute signature, a commenté le Turc. Elle est plus élevée lorsque le joueur en question bat des records de transfert et n’a que 20 ans. C’est un talent très spécial, avec une grande personnalité. Les défenseurs de Ligue 1 sont plus physiques et lisent et anticipent mieux le jeu. Il s’adapte au fur et à mesure des matchs. »