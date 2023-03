LOSC : Lucas Chevalier promis à un avenir en équipe de France ?

Zapping But! Football Club LOSC, AC Milan - INFO BUT! : Pourquoi ça bloque avec Botman

Si l'équipe de France a amorcé un nouveau cycle de gardiens avec les retraites conjuguées d'Hugo Lloris(Tottenham) et Steve Mandanda (Stade Rennais), le cycle a également changé en Espoirs où, après quatre années et 14 capes, Alban Lafont (FC Nantes) a atteint la limite d'âge.

Ripoll convaincu par le tandem Meslier - Chevalier

Désormais, c'est au tour d'Illan Meslier (Leeds) et Lucas Chevalier (LOSC) de se disputer la place de numéro 1. Deux joueurs plus que prometteurs aux yeux de Sylvain Ripoll qui les voient assez rapidement en concurrence avec Mike Maignan et consorts chez les A :

« Ils montrent beaucoup de potentiel pour le très haut niveau et acquièrent de l’expérience au fil du temps. Illan (Meslier) a dépassé les 100 matches en Premier League (Leeds), Lucas (Chevalier) confirme tout le potentiel qu’on lui prêtait et montre beaucoup de bonnes choses. L’avenir le dira mais évidemment qu’ils s’approchent des A ».

Promu titulaire au LOSC cette saison après une année réussie en Ligue 2 à Valenciennes, Lucas Chevalier (21 ans) avale les étapes avec une telle facilité que tous les rêves semblent permis pour le Calaisien.