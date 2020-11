LOSC : Luis Campos est encore loin d’en avoir fini avec Marc Ingla

L’avertissement de Christophe Galtier a été pris très au sérieux au LOSC. Quelques heures après la mise en garde du coach des Dogues on a ainsi appris que Marc Ingla avait posé sa démission suite à ses relations exécrables avec Luis Campos. À distance, en temps de pandémie ou de confinement, Gérard Lopez a pris acte de la proposition de son actionnaire minoritaire.

Un retour au premier plan de Campos pourrait-il donc s’organiser sous peu à Luchin ? Pas forcément. L’Équipe explique que légalement, il n’appartient pas au président d’un club de refuser ou d’accepter une démission. C’est au conseil d’administration, seul, s’il est averti par écrit de cette intention, de révoquer ou pas le mandat d’Ingla. Et cela ne serait pas pour tout de suite.

Ingla a présenté sa démission à Lopez, pas au CA

« Selon un membre dudit CA, Lopez a expliqué à l’époque qu’il était nécessaire d’introduire une période de transition afin de réunir cette assemblée, peut-on lire dans le quotidien sportif. Pendant ce timing, il lui serait possible de trouver un successeur et, surtout, Ingla réglerait les affaires urgentes et courantes, protégeant ainsi l’institution. »

Pour le propriétaire du LOSC, aussi, le timing d’un départ n’est pas approprié du fait d’un environnement sanitaire qui ne facilite pas la transmission des dossiers. Le recrutement d’un remplaçant doit prendre un peu plus de temps, même si des candidats se seraient manifestés depuis. « Dans les semaines ou les mois à venir, Ingla devrait certainement avoir tourné la page lilloise s’il confirme au CA ses intentions de départ. Mais il ne semble pas en mesure d’en fixer le timing à lui tout seul », concluent nos confrères.