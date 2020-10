LOSC : Luis Campos prêt à faire une fleur à Lopez pour son départ

Comme révélé vendredi soir par Record et Eurosport, Luis Campos a bel et bien demandé à quitter son poste au LOSC. Pour la deuxième fois en l'espace de quelques mois, l'architecte portugais du projet des Dogues souhaite résilier son contrat. Il ne s'entend plus avec Marc Ingla, le bras droit de Gérard Lopez et, malgré ses nouveaux projets à piloter du côté de Mouscron et de Boavista, l'intéressé ne parvient pas à digérer les ingérences de la période du confinement.

Toujours lié au LOSC jusqu'en juin 2022 par le biais de sa société Scoutly, Luis Campos cherche à obtenir un accord à l'amiable pour mettre fin à son juteux contrat. Selon Canal+, l'ex-scout du FC Porto et du Real Madrid, courtisé par Manchester United et l'AS Roma, accepterait même de partir sans indemnité.

Reste à savoir si Gérard Lopez acceptera de laisser filer sa poule aux œufs d'or. On parle quand même d'un homme unanimement considéré comme le meilleur recruteur du monde et qui est à l'origine des transferts fructueux réalisés par le LOSC ces dernières saisons.