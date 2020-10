LOSC : Luis Campos, un nouveau coup de bluff pour mettre Gerard Lopez sous pression ?

Eurosport et Record ont ouvert le bal vendredi soir, Canal Plus en a remis une couche dimanche. Plusieurs médias ont annoncé le départ imminent de Luis Campos du LOSC. En cause, les griefs récurrents du conseiller sportif de Gerard Lopez sur la politique sportive du club.

Dans son dernier live Youtube, Romain Molina est revenu sur cet épisode. Et pour lui, plus qu'un départ imminent, ces derniers bruits sont surtout la preuve du sens de la communication du stratège portugais. « C'est comme d'habitude avec Luis Campos. Utilisation de la presse sportive afin d'arriver à ses fins. Campos c'est quelqu'un qui parle à tous les journalistes. Mais Gérard Lopez aussi. »

Pour le journaliste, Luis Campos aurait donc pris le parti d'utiliser la presse pour mettre la pression sur Gérard Lopez afin d'obtenir satisfaction. « C'est comme d'habitude, on prend en otage. Conflits d'intérêts. Donc là c'est vraiment un conflit très fort avec Marc Ingla. Je sais que c'était en négo. Il est très fort pour mettre la pression sur le club », a résumé Molina.