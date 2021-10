LOSC : Maignan est déjà le numéro un du Calcio !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

On parle beaucoup des difficultés du LOSC en ce début de saison, des écueils rencontrés par un champion de France la saison d'après, de la mission impossible confiée à Jocelyn Gourvennec après le passage sans faute de Christophe Galtier, de la démotivation des joueurs, des difficultés économiques, etc. Mais il est rarement question de l'impact de l'absence de Mike Maignan, remplacé par Ivo Grbic cet été.

Pourtant, on ne remplace pas comme ça un international français, tellement décisif pendant ses six années dans le Nord. Preuve de l'excellence de l'ancien Parisien, et donc du vide que son départ a laissé, il est aujourd'hui le gardien numéro un du Calcio avec 83,33% d'arrêts réalisés cette saison. Son dauphin, le gardien de l'Atalanta Juan Musso est à 75%. Mike Maignan meilleur gardien de Serie A, ça ne surprendra personne à Lille. Mais ça laissera forcément des regrets…

Atalanta-Milan è anche Musso contro Maignan, lo dice la percentuale di parate: 83,33% per Maignan, 75% per Musso. Considerando i giocatori che hanno totalizzato almeno 5 presenze in questo campionato, sono i migliori due della pista 🧤⚔️#gazzetta #gazzettadellosport pic.twitter.com/VUnQqPp9X4 — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) October 2, 2021