LOSC : malgré Chelsea, Yilmaz intègre un prestigieux podium

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

La sentence est tombée hier soir. Après le PSG, sorti par le Real Madrid il y a une semaine, le LOSC a également quitté la Ligue des Champions au stade des 8es de finale, logiquement éliminé par la formation anglaise des Blues de Chelsea. Deux matches pour autant de défaites et un seul petit but marqué, sur pénalty, par le vétéran des Dogues, l'attaquant turc, Burak Yilmaz.

On ne retiendrait pas cette unique réalisation sans le concours du statisticien hors-pair, Opta, qui nous indique que Yilmaz a intégré, depuis hier soir, un prestigieux podium. En effet, "à 36 ans et 244 jours, Burak Yilmaz est devenu le 3e joueur le plus âgé à marquer en phase à élimination directe de Ligue des Champions après Ryan Giggs (37 ans et 148 jours) et Paolo Maldini (36 ans et 333 jours)." Ce qui laisse tout de même penser que le joueur n'a pas tout perdu...

36 - A 36 ans et 244 jours, Burak Yilmaz est devenu le 3e joueur le plus âgé à marquer en phase à élimination directe de Ligue des Champions après Ryan Giggs (37 ans et 148 jours) et Paolo Maldini (36 ans et 333 jours). Espoir. #LOSCCHE pic.twitter.com/VsbFQlCjwx — OptaJean (@OptaJean) March 16, 2022

Pour résumer Le LOSC n'a pas réussi à atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions, logiquement éliminé par les Blues de Chelsea. Reste que l'unique buteur lillois, lors des deux matches, le Turc Burak Yilmaz, a tout de réussi un petit exploit.

Benjamin Danet

Rédacteur