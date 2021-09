LOSC : malgré une bonne nouvelle, les Dogues se font lyncher avant le RC Lens !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

L’horloge tourne : c’est déjà ce samedi que le LOSC a rendez-vous avec le RC Lens à Bollaert pour croiser le fer lors de la 6e journée de Ligue 1 (17h). « Toutes les heures comptent, précise Jocelyn Gourvennec dans L’Équipe. On a commencé après le match par le repas et les soins qu’on a faits ici, il fallait bien s’alimenter et bien s’hydrater, avoir une bonne prise en charge. » Une première bonne nouvelle est tombée depuis l’entrée en lice en Ligue des champions mardi contre Wolfsburg (0-0) : Timothy Weah sera enfin apte à jouer. En attendant les conférences de presse au sujet du derby, Jérôme Rothen a laminé les Dogues pour leurs débuts en C1.

« Vous avez fait un résultat de me*** »

« Le plus important, c’est le résultat. Bien sûr qu’il y avait des choses intéressantes : l’état d’esprit, l’engagement. On ne va quand même pas crier au miracle quand on voit ces choses-là dans un match de Ligue des Champions, a-t-il soufflé sur RMC Sport. C’est un effectif qui a connu la Ligue des Champions il y a deux ans. Ils sont habitués à la coupe d’Europe. (…) Toutes les louanges que j’ai entendues… faut y aller mollo. c’est Wolfsburg en face. Ce n’est pas une grande équipe d’Allemagne. Certes, elle est première du championnat, mais ça fait que quatre journées. Quand je vois l’effectif de cette équipe, je pense qu’ils sont même inférieurs à Lille. J’ai entendu après le match que Wolfsburg était supérieur techniquement à Lille. Comment peut-on dénigrer le football français comme ça ? (…) On ne peut pas avoir d’autosatisfaction. À force d’entendre ces louanges-là, les Lillois vont se dire qu’ils ont fait un bon match. Non, vous avez fait un résultat de merde. 0-0 à domicile contre Wolfsburg, ce n’est pas un bon résultat. Le match retour sera plus compliqué. Ils auraient dû faire plus, beaucoup plus. »

