LOSC, Manchester United : Fonte s’offre un record promis à Cristiano Ronaldo

Plus appelé avec la sélection portugaise depuis l’Euro 2020, José Fonte a été convoqué par le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, pour la trêve internationale d’octobre. Titulaire lors de la victoire ce vendredi du Portugal face au Qatar (3-0) en match amical, le défenseur central du LOSC a inscrit le premier but de sa carrière en sélection en suivant bien une tête de Danilo mal repoussée par le gardien qatari.

Grâce à cette réalisation, José Fonté (37 ans et 9 mois) est devenu le plus vieux buteur de l’histoire du Portugal devant Ricardo Carvalho (36 ans et 10 mois), comme révélé par le compte Twitter @PSSportsFR. On imagine que la star portugaise de Manchester United, Cristiano Ronaldo, qui a fêté ses 36 ans le 5 février dernier, pourrait faire tomber ce record avant sa retraite internationale.

🇵🇹 José Fonté (37 ans et 9 mois) devient le plus vieux buteur de l’histoire du Portugal devant Ricardo Carvalho (36 ans et 10 mois). pic.twitter.com/LFOcqTCmSu — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) October 9, 2021