LOSC : Marcelo Bielsa perd une manche au Tribunal !

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Ce sont nos confrères de la Voix du Nord qui donnent l'information depuis quelques minutes : Marcelo Bielsa, ancien entraîneur du LOSC et actuellement à Leeds, a été débouté de l’ensemble de ses demandes par le conseil des Prud'hommes de Lille.

Bielsa réclamait près de 19 millions d'euros, dont 12,9 millions de salaires brut et 6 pour les divers préjudices. El Loco est également condamné à payer 5000 € au LOSC. "C’est une victoire et un jugement très important, estime Bertrand Wambeke, l’avocat du LOSC. La faute grave est reconnue, ce n’est arrivé qu’une fois dans une autre juridiction, c’est très rare. Rien que ce jugement-là va faire jurisprudence. Il aura une influence sur les relations entre les clubs et leurs entraîneurs. C’est une décision très juste, qui a tenu compte de nos arguments. Elle rappelle qu’on a beau être un entraîneur célèbre, on ne peut pas s’affranchir complètement de la hiérarchie. Ce n’est pas parce qu’on s’appelle Marcelo Bielsa qu’on peut s’affranchir de tout, dire qu’on ne veut pas voir tel salarié."

Bielsa peut faire appel.