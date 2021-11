LOSC : Ménès cible 2 problèmes en attaque pour Gourvennec

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Champion de la constance la saison passée, le LOSC vit sur des montagnes russes cette saison. Capables de remporter le Trophée des champions contre le PSG, de battre l'OM à domicile ou d'aller gagner à Séville, les Dogues peuvent aussi en prendre quatre à Pierre-Mauroy face à Nice ou être tenus en échec par le SCO d'Angers (1-1) comme hier. Pour Pierre Ménès, les problèmes sont nombreux pour Jocelyn Gourvennec mais il y en a tout particulièrement deux en attaque.

"Samedi après-midi, Lille a encore failli, à domicile contre Angers, a-t-il écrit sur son site. Les Nordistes avaient pourtant ouvert le score par Djalo, mais Ounahi a égalisé en fin de match pour le SCO. C’est devenu compliqué pour le LOSC quand David est sorti, cela a tout de suite manqué de poids devant puisque Yilmaz n’est plus que l’ombre du joueur exceptionnel qu’il a été la saison dernière. Et en plus, j’ai l’impression qu’en ce moment, son caractère impétueux dérange plus qu’il n’arrange."

Pour Amazon Prime, José Fonte est revenu sur le nul frustrant obtenu à domicile contre le SCO Angers. Le capitaine lillois déplore beaucoup de choses, dans l'attitude montrée sur le terrain mais aussi envers les supporters ⤵️ #LOSC https://t.co/4kLta3qk4K — Le Petit Lillois + (@LPLPlus) November 7, 2021