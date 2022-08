LOSC - Mercato : Fonseca vise de nouveaux renforts, Bayo de retour contre Nice ?

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Le LOSC va mieux. Après avoir traversé une petite période de tumultes le week-end dernier, avec un claque contre le PSG à Lille (1-7) et une mise à l’écart de Mohamed Bayo suite à une virée nocturne, les Dogues se sont largement imposés vendredi à Ajaccio (3-1).

La réception de l’OGC Nice dans deux jours (21h) part donc sur de bons rails et encore plus quand on sait que La Voix du Nord affirme que Mohamed Bayo a fait son retour à l’entraînement avec les professionnels hier et pourrait être présent pour affronter les Aiglons.

Entre temps, Paulo Fonseca avait demandé des recrues d’ici à la fin du mercato ce jeudi à 23h. « Nous avons besoin de renfort, a-t-il dit dans le quotidien régional. Je pense que nous allons trouver des solutions pour rendre l’équipe plus forte. » L'heure tourne.