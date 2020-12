A Lille, le projet global est très simple : via sa société de scoutisme, Luis Campos recrute des joueurs à fort potentiel et/ou en échec pour les remettre dans le circuit et les monnayer au prix fort au bout de deux ans. Arrivé en perdition du Bayern Munich, Renato Sanches se refait actuellement la cerise dans le Nord de la France. Le Portugais retrouve son meilleur niveau et devrait faire l'objet d'une grosse vente à l'été 2021.

Angel Gomes (Boavista) est déjà dans les starting-blocks

Pour le remplacer à Luchin, tout est déjà réglé comme sur du papier à musique. Récupéré libre par le LOSC du côté de Manchester United, Angel Gomes (20 ans) est directement parti s'aguerrir du côté de Boavista. Un coup d'ores et déjà profitable pour les Dogues puisque l'international U20 anglais (6 capes, 2 buts) explose cette saison en Liga NOS (5 matches, 3 buts, 4 passes décisives).

Dans les colonnes de The Independent, Angel Gomes a reconnu qu'il n'était que du passage dans le club satellite des Dogues, dont l'actionnaire majoritaire n'est autre que Gerard Lopez : « Luis Campos me connaissait en tant que joueur et m'a montré son plan. C'était ce que j'avais besoin d'entendre. La première année, il voulait que j'aille à Boavista. Je dois continuer comme ça et retourner à Lille avec le plein de confiance ». La suite, ce sera la succession de Renato Sanches à assumer...