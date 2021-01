LOSC - Mercato : Luis Campos sort enfin du silence !

Pas de déclaration fracassante. Ni, à un quelconque moment, l'envie de dire certaines choses sur les nouveaux propriétaire du LOSC. Mais depuis son départ, début décembre, lorsque le LOSC a changé de présidence avec l'arrivée de Merlyn Partners, Luis Campos, si impliqué dans le projet lillois, ne s'était pas exprimé. C'est chose faite.

Celui qui a tant oeuvré au cours des différents mercatos, et plutôt bien, était en effet l'invité d'un podcast anglais, The Transfer Window. Des propos retranscrits par footmercato. "Je suis ambitieux, libre et je mène une grande réflexion. Je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir, mais, avec mon ambition et ma capacité de travail, c’est le bon moment pour un gros projet, avec de grands noms, pour gagner des titres plus régulièrement. J’ai pris énormément de plaisir à Monaco et à Lille, mais peut-être que c’est le moment de repartir dans un autre style de club. Je réfléchis, j’attends la meilleure situation pour moi. J’avais besoin de prouver à tout le monde que je pouvais refaire dans un autre club, à Lille, ce que j’avais réussi à Monaco. J’ai réussi. C’est peut-être le moment de changer de style de projet. Mais l’objectif n° 1 est de gagner. J’ai besoin de gagner. J’aime les travailleurs. Je crois, j’espère que dans les prochains mois, il y aura des bonnes choses dans ma vie professionnelle."

Un avenir qui pourrait bel et bien le conduire en Angleterre. "J’aime le style de jeu en Angleterre, la vitesse du jeu, les transitions rapides. J’aime la complexité des matches, il y a des tops joueurs. Si un top projet se présente en Angleterre, je serais enchanté d’arriver avec ma méthodologie, ma philosophie et ma capacité à travailler."