LOSC – Mercato : Paulo Fonseca vise une autre sélection que le Portugal !

Dans un entretien à La Voix des Sports, l’entraîneur portugais du LOSC Paulo Fonseca est revenu sur les rumeurs qui font de lui un possible successeur de Fernando Santos à la tête de la sélection portugaise. « En toute honnêteté, je ne pense pas que ce soit possible que je dirige prochainement le Portugal, a-t-il confié. Je suis heureux à Lille et je veux continuer ce projet. Être sélectionneur, c’est vraiment difficile. C’est un métier différent. Je ne pense pas que ce soit le moment pour moi de penser à cela. »

Il vise l'Ukraine

Et à lui d'ajouter... « Je ne fais pas de projets pour le futur. Mais si j’en avais un, ce serait un jour de devenir le sélectionneur de l’Ukraine. ». Passé par Donetsk, Paulo Fonseca avait rencontré son épouse en Ukraine, un pays qu'il a dû quitter suite au conflit armé mené par la Russie.