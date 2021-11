LOSC - Mercato : un gros chèque dans les caisses du club dès mercredi ?

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Le LOSC peut valider sa place en 8es de finale de la Ligue des champions face à Salzbourg au stade Pierre-Mauroy, puis le 8 décembre à Wolfsburg. En parallèle de cet enjeu sportif, l’attrait économique de la C1 intéresse aussi de très près le club nordiste.

Selon L’Équipe, l’enjeu ne serait pas vital, le LOSC ayant réduit sa masse salariale de 12 M€ entre 2020-2021 et 2021-2022, soit 75,5 M€. En revanche, une qualification pour la phase à élimination directe mettrait du beurre dans les épinards. Et pas qu’un peu. Le quotidien sportif a ainsi calculé que le différentiel entre une phase de groupes sans point et une qualification en 8es de finale sera d’au moins 18 millions d’euros !

Et évidemment encore plus si le LOSC remporte les cinquième et sixième matches du groupe G. Ce soir, ce ne sera pas une mince affaire : Lille n’a remporté aucune de ses 13 dernières réceptions en C1 (6 nuls, 7 défaites) et pourrait devenir la première équipe de l’histoire à enchaîner 14 rencontres à domicile sans la moindre victoire.

La une du journal L'Équipe du mardi 23 novembre

