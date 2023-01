LOSC - Mercato : un premier handicap pour Costil à cause du RC Lens ?

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Pas plus de nouvelles qu'hier, en ce samedi matin, concernant les mouvements chez les gardiens au LOSC. Leonardo Jardim va bien prendre la route du Vasco da Gama et il devrait être remplacé par Benoît Costil. Le gardien de 35 ans va résilier son contrat avec l'AJ Auxerre, à qui il était lié jusqu'en juin, et s'engager avec les Dogues, probablement pendant le week-end.

Mais pas sûr qu'il soit chaleureusement accueilli par les supporters lillois ! En effet, Costil n'a jamais caché son affection pour le RC Lens, où il a failli signer en 2011, où il a connu sa seule sélection en équipe de France (le 15 novembre 2016, contre la Côte d'Ivoire, 0-0) et dont il apprécie l'ambiance, comme il l'a expliqué il y a quatre ans, avant la remontée du Racing : « J’aime beaucoup jouer à Saint-Etienne. Je trouve qu’il y a une odeur particulière, ça pue le football, j’aime bien l’ambiance et l’atmosphère qui règne dans ce stade mythique. C’est sympa. Après, il y a d’autres stades comme le Vélodrome, le Parc des Princes, c’est particulier. J’aimerais bien que Lens remonte et rejouer à Bollaert. Ce sont des stades comme ça que j’aime beaucoup ». Et la Decathlon Arena ?