LOSC - Mercato : Zedakda ne s'inquiète pas

Tenu en échec par Las Palmas (2-2) et battu par l'Espanyol de Barcelone (0-2), le LOSC n'a pas spécialement envoyé des signaux positifs lors de ses deux derniers matches amicaux. Mais à quinze jours de la reprise de la L1, Akim Zedadka, recruté à Clermont cet été, ne s'inquiète pas, comme il l'a confié à La Voix du Nord.

« On est déçus des résultats, on aurait aimé gagner les deux matchs, a-t-il expliqué. Il ne faut pas tout jeter même s’il faut être plus compétitifs dans les têtes. On est à deux semaines du championnat, l’objectif est de bien se préparer, de travailler les automatismes, ce nouveau système de jeu aussi. Il y a pas mal de positif malgré tout. On a beaucoup plus de connexions entre nous. Il y a eu pas mal de changements dans les compositions donc voilà, tout le monde travaille les relations avec tout le monde. Plus on se rapproche du début du championnat, plus on sera prêts tous ensemble. Il faut rester positifs même si on aurait aimé de meilleurs résultats. C’est encourageant. »