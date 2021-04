LOSC - MHSC (1-1) : un dérapage honteux après le match ?

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

Avec le recul, le LOSC a bel et bien signé la plus mauvaise opération du week-end écoulé en Ligue 1. Accrochés vendredi à Lille par le Montpellier HSC en ouverture de la 33e journée (1-1), les Dogues ont vu leur avance au classement fondre avec ses poursuivants.

Ce lundi, Lille ne compte plus qu’un point sur le PSG, deux sur l’AS Monaco et trois sur l’OL ! À cinq journées du terme de la saison, et avant un LOSC-OL dimanche (21h) qui sent la poudre, le suspense est à son comble !

« Ça dérape en qualifiant le coach de criminel »

L’intérêt sportif de cette saison semble d’ailleurs à l’origine d’un trop-plein d’émotions chez certains pseudo-supporters. Mohamed Toubache-Ter a ainsi assuré qu’un individu avait dérapé à l’égard de Michel Der Zakarian au coup de sifflet final. Ses mots sont totalement honteux et déplacés.

« Être en désaccord n’est pas grave mais là, on atteint des sommets, a tonné l’insider sur Twitter. Après une contre performance : un Twittos avait insulté la mère du coach « m’en tape, si elle n’est plus en vie » Ce soir, ça dérape en qualifiant le coach de criminel. Ces gens sont des TARÉS. » Ce triste événement vient rappeler les menaces et insultes reçues récemment par Imran Louza ou des joueurs lyonnais suite à leur déplacement à Lens début avril (1-1).