LOSC - MHSC (1-1) : un joueur ressorti du placard a cloué le bec de Galtier

Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Le LOSC a perdu des plumes. Hier, les hommes de Christophe Galtier ont été incapables de s’imposer à domicile contre une équipe du Montpellier HSC qui a longtemps mené avant l’égalisation de Luiz Araujo dans le money time (1-1). Ce petit contre-temps n’a pas l’air de trop contrarier le coach des Dogues, qui sait que chaque point est bon à prendre dans ce sprint final qui l’oppose au PSG, l’OL et l’AS Monaco dans la course au titre.

« Je ne suis pas satisfait du nul mais malgré le scénario du match, on a bien fini avec une emprise sur le jeu. Je ne sais pas si ce soir on a laissé filer des points ou si on en a gagné un, à vous de juger. Mais nos concurrents doivent réaliser un parcours parfait pour nous passer devant. On n'a pas de pression car on fait en sorte de ne pas en mettre mais il y a l'envie de réaliser un exploit », a-t-il affirmé en conférence de presse.

« Je l’ai vu malheureux, il a donné une très bonne réponse à son entraîneur »

Le coach du LOSC en a aussi profité pour saluer le retour en grâce de Luiz Araujo, mis à l’écart depuis un mois et demi et remplaçant depuis quatre rencontres. « Luiz a eu une très bonne période en début de saison, a rappelé Galtier. C’était un peu plus difficile ces dernières semaines, ses dernières sorties n’étaient pas satisfaisantes, et il a donné une très bonne réponse à son entraîneur. Il a eu le bon état d’esprit, a été décisif, entreprenant, c’est toujours important pour un joueur de montrer de bonnes choses, c’est ce qu’il a su faire sur les vingt minutes qu’il a jouées. Je l’ai vu malheureux car il n’était pas entré en jeu sur les deux derniers matches qu’on avait remportés mais les remplaçants montrent qu’ils ne lâchent rien, qu’ils veulent être utiles à l’équipe, et c’est très bien. »