Leader de son groupe en Ligue Europa avec deux victoires et un nul, le LOSC peut composter son billet pour les 16e de finale dès ce jeudi en battant le Milan AC au stade Pierre-Mauroy. Attention toutefois à la réaction d'orgueil des Italiens, humiliés avant la trêve au San Siro (0-3) et privés de leur attaquant vedette Zlatan Ibrahimovic.

Le LOSC sont visibles en clair sur RMC Story